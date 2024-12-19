'Gelin Evi' yarışmacısı Neşe Özkan, hayatını kaybetti
Instagram fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sırasında yaşamını yitirdi
Giriş: 19.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:15
28 yaşındaki Instagram fenomeni Neşe Özkan hayatını kaybetti.
İki çocuk annesi olan Neşe Özkan'ın karın germe ameliyat ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu iddia edildi.
Neşe Özkan, bugün Bursa'da ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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