Sarıyer'de kaybolan kadın denizde ölü bulundu; yakını sinir krizi geçirdi
İstanbul Sarıyer'de önceki gün kaybolan 62 yaşındaki Yeter Doğan'ın cansız bedeni denizde bulundu. Sinir krizi geçiren yakınları da hastaneye kaldırıldı
Sarıyer'de bir gün önce kaybolan 62 yaşındaki Yeter Doğan, denizde ölü bulundu. Denizden çıkartılan cenaze incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken sinir krizi geçiren yakınları da hastaneye kaldırıldı.
Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Doğan'ı aramalar devam ederken sahilde yürüyüş yapanlar sabah saatlerinde deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti.
KAYIP KADIN ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kişiyi denizden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin kayıp olan Yeter Doğan olduğu tespit edildi.
Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Doğan'ın ölüm haberinin aldıktan sonra sinir krizi geçiren yakınları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.