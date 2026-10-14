Ortaokulda yaşandı... Kız öğrenci bıçakladı!
Adana'da, ortaokula giden bir kız öğrenci, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek yine 6. sınıfa giden kız arkadaşını evden getirdiği ekmek bıçağıyla yaraladı. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay nedeniyle okulda eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verildi
Adana'da olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu'nda meydana geldi.
DEDİKODU TARTIŞMASI YAŞANDI
İddiaya göre, 6. sınıfa giden ismi öğrenilmeyen kız öğrenci ile aynı sınıfa giden ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı arasında dedikodu tartışması çıktı.
EKMEK BIÇAĞIYLA KOLUNDAN YARALADI
İHA'da yer alan habere göre teneffüste arkadaşının yanına giden öğrenci, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek evden çantasına koyup okula getirdiği ekmek bıçağıyla arkadaşını kolundan yaraladı.
POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Diğer öğrencilerin durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay nedeniyle okulda eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verildi.