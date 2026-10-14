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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ortaokulda yaşandı... Kız öğrenci bıçakladı!

        Ortaokulda yaşandı... Kız öğrenci bıçakladı!

        Adana'da, ortaokula giden bir kız öğrenci, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek yine 6. sınıfa giden kız arkadaşını evden getirdiği ekmek bıçağıyla yaraladı. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay nedeniyle okulda eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 15:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ortaokulda yaşandı... Kız öğrenci bıçakladı!

        Adana'da olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu'nda meydana geldi.

        DEDİKODU TARTIŞMASI YAŞANDI

        İddiaya göre, 6. sınıfa giden ismi öğrenilmeyen kız öğrenci ile aynı sınıfa giden ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı arasında dedikodu tartışması çıktı.

        EKMEK BIÇAĞIYLA KOLUNDAN YARALADI

        İHA'da yer alan habere göre teneffüste arkadaşının yanına giden öğrenci, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek evden çantasına koyup okula getirdiği ekmek bıçağıyla arkadaşını kolundan yaraladı.

        POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Diğer öğrencilerin durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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        OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

        Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay nedeniyle okulda eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verildi.

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