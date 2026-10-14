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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Mezdeke Aynur'un katilileri için hesap zamanı

        'Mezdeke Aynur'un katilileri için hesap zamanı

        İstanbul Şişli'de, 10 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 'Mezdeke' dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetine ilişkin ilk duruşma bugün görülecek. Sanıklar Bülent Gündüz, Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağır müebbet isteniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 12:23 Güncelleme:
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        'Mezdeke Aynur'un katilleri için hesap zamanı

        İstanbul'da olay, Şişli ilçesinde yaşanmıştı. 10 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden ‘Mezdeke’ dans grubu üyesi Aynur Kanbur’un öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

        4 SANIK İÇİN "AĞIR MÜEBBET" İSTENDİ

        DHA'daki habere göre sanıklar Bülent Gündüz, Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, Gündüz için ayrıca “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

        İddianamede, Bülent Gündüz’ün olay günü saat 19.01’de Avcılar Metrobüs durağından metrobüse bindiği, 19.47’de Mecidiyeköy’de indiği ve yolculuk sırasında telefonunu kapatmış olabileceği belirtildi. Sosyal medya fotoğraflarındaki kıyafetlerin olay görüntülerinde yer alan şüphelinin montuyla benzerlik gösterdiği, kulak, yüz ve burun yapısının da Gündüz ile uyumlu olduğu değerlendirildi.

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        "YAŞAM TARZI AİLE DEĞERLERİNE AYKIRI"

        Cinayeti itiraf ettiği belirtilen Gündüz’ün ifadesinde, Kanbur’un yaşam tarzını aile değerlerine aykırı bulduğu için öldürmeye karar verdiğini anlattığı kaydedildi. Daha önce Kanbur’un adresine gittiği belirtilen Gündüz’ün olay günü binaya yürüdüğü, Kanbur’u balkonda gördükten sonra beklediği ve diafondan kendisini kargo görevlisi olarak tanıttığı aktarıldı.

        2 ADIM MESAFADEN 4 EL ATEŞ ETTİ

        İddianameye göre Gündüz, Kanbur’un kendisini tanıyıp bağırmaya başlaması üzerine yaklaşık iki adım mesafeden 3-4 el ateş ettiğini söyledi. Ardından otobüsle Hisarüstü’ndeki iş yerine gittiğini, 2-3 gün sonra da cinayette kullandığı silahı Emirgan’dan Kanlıca’ya giderken denize attığını anlattı.

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        ŞÜPHELİLERLE MESAJLAŞMA AYRINTISI

        Gündüz, kendisini azmettiren kimsenin olmadığını öne sürdü. Olay yerinde 11 Haziran’da keşif yapıldığı da belirtildi.

        Şüphelilerin telefon kayıtlarına ilişkin incelemelerde, Gündüz’ün Fazlı Kar ve Serdar Kar ile irtibatının bulunduğu, Serdar Kar’ın cinayetten hemen önce son görüşmesini yaptığı ve ertesi gün saat 10.13’e kadar telefonunun kapalı olduğu, bu süreçte Gündüz’e iki mesaj gönderdiği kaydedildi.

        Yüksel Kar’ın ise olaydan üç gün önce ABD’ye gittiği, cinayetten hemen önce telefonunu kapattığı, ertesi gün öğle saatlerine kadar görüşme kaydının bulunmadığı ve olay sonrasında yoğun GPRS kullanımı tespit edildiği yazıldı.

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