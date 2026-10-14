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        Haberler Dünyadan 'Breaking Bad' oyuncusu RJ Mitte'nin ölüm nedeni açıklandı

        'Breaking Bad' oyuncusu RJ Mitte'nin ölüm nedeni açıklandı

        'Breaking Bad' dizisinde canlandırdığı Walter White Jr. rolüyle tanınan RJ Mitte'nin 34 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, temsilcisi ölüm nedenini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Ölüm nedeni açıklandı

        'Breaking Bad' dizisiyle tanınan ve 34 yaşında hayatını kaybettiği öğrenilen oyuncu RJ Mitte'nin ölüm nedeni belli oldu. Oyuncunun temsilcisi, Mitte'nin intihar ederek öldüğü iddiasını doğruladı.

        ABD'nin Brownsville şehri polisi, pazartesi günü 12.50'de bir ihbar almış ve Mitte'yi evinde ölü bulmuştu. Yetkililer, o sırada yaptığı açıklamada, "Devam eden bir soruşturma olduğu için ölüm nedeni ve şekli henüz belirlenmedi" demişti.

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        Oyuncunun temsilcisi, önceki gün yaptığı açıklamada, "Sevgili oyuncu, hayırsever ve tutkulu engelli hakları savunucusu RJ Mitte'nin trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Serebral palsi ile yaşama deneyiminden yola çıkan Mitte, role gerçekçilik kattı ve engellilik farkındalığı ve kapsayıcılığı konusunda bir platform oluşturdu" demişti.

        Mitte, en çok Vince Gilligan'ın yarattığı 'Breaking Bad' dizisindeki Walter White Jr. rolüyle tanınıyordu. Bu dizide Walter White (Bryan Cranston) ve Skyler White'ın (Anna Gunn) oğlu rolünü canlandırmıştı. 'Breaking Bad'deki karakteri Walt Jr. gibi Mitte de serebral palsi hastasıydı.

        Mitte, 2008'den 2013'e kadar yayınlanan 'Breaking Bad'in beş sezonunun tamamında yer almıştı.

        YENİ PROJELERİ VARDI

        Mitte, 'Breaking Bad' dizisinden sonra 'Switched at Birth', 'Robot Chicken', 'On Hiatus with Monty Geer', 'This Close', 'Now Apocalypse' ve 'The Guardians of Justice (Will Save You!)' gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca 'Dixieland', 'Who's Driving Doug', 'The Recall', 'Mower Boy', 'Time Share', 'The Oak Room' ve daha birçok filmde de yer aldı.

        Ölümünden önce yapım aşamasında olan birkaç projesi olan Mitte, yeni filmi 'Talking to Strangers'ın tanıtımını aktif olarak yapıyordu.

        EVLENECEKTİ

        Bir yıl önce insan kaynakları uzmanı Kennedy Suarez ile nişanlanan Mitte, evlilik yolunda ilerliyordu. Nişan haberinin ardından verdiği bir röportajda Mitte, "Hayat arkadaşımı, hayatımı şekillendirecek kişiyi bulduğum için çok mutluyum" demişti.

        'BREAKING BAD'İN DEVAMINDA OYNAMAK İSTİYORDU

        Bir ay önce bir podcast yayınına katılan Mitte, 'Breaking Bad'in sona ermesi ve nasıl ulaşılamaz bir çıta belirlediği üzerine düşüncelerini paylaşmıştı.

        "Bence orada yanıtlanmamış birçok soru var ve bunlar muhtemelen asla yanıtlanmayacak. Bu yüzden White ailesi için hâlâ büyük bir adım var diye düşünüyorum" diyen Mitte, dizinin devam etmesi gerektiğini ima etmişti.

        "Anlatılacak daha çok şey var her zaman. Ama doğru şekilde anlatmalısınız" diyen oyuncu, gelecekte diziyle ilgili bir şey olursa içinde yer almak istediğini belirtmişti.

        Mitte ayrıca, "Breaking Bad'i geçmek istiyorum. Bu en zoru... Genç bir adam olarak kendime ulaşılması imkansız bir çıta koydum" demişti.

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