Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Dünyanın en eski batığı Kekova’da!

        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında bulunan dünyanın en eski batığına ait amforaların, Anadolu'nun denizcilik tarihine ışık tuttuğunu belirtti. Ersoy, "Mavi Vatan'da, dünyanın en eski batığının izlerini gün yüzüne çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı. Kazılarda çıkarılan, yaklaşık 4.400–4.700 yıllık amforalar, dönemin ticaret bağlantılarının yanı sıra denizcilerin günlük yaşamlarına ilişkin de dikkat çekici ipuçları sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 10:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dünyanın en eski batığı Kekova'da!

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kekova’da yürütülen su altı kazılarında ortaya çıkarılan buluntuların önemine dikkati çekti.

        Zeytinyağı ya da şarap taşımak için kullanıldığı düşünülen amforaların, Doğu Akdeniz’deki ticaretin ve kültürler arası etkileşimin izlerini taşıdığını vurgulayan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

        “Kil analizleri, amforaların muhtemelen Ürdün Vadisi’ndeki atölyelerde üretildiğine işaret ediyor. Benzer örneklerin Mısır, Troya ve Girit’te de bulunması, farklı coğrafyaları deniz yoluyla birbirine bağlayan ticaret ağlarını anlamamız açısından büyük önem taşıyor.”

        REKLAM

        Su altındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Ersoy, “Anadolu’nun denizcilik tarihini yeni bulgularla aydınlatmaya, su altındaki kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Ersoy, kazıların bilimsel sorumluluğunu üstlenen Doç. Dr. Hakan Öniz’i ve çalışmalarda emeği geçenleri kutladı.

        KEKOVA’DA DENİZ TİCARETİNİN KÖKLÜ GEÇMİŞİNE YOLCULUK

        Akdeniz Üniversitesi tarafından önceki yıllarda gerçekleştirilen arkeolojik su altı araştırmalarında Kekova Adası yakınlarında tespit edilen batık kalıntılarından alınan amfora örnekleri, geminin Erken Tunç Çağı’na ait olabileceğini gösterdi.

        REKLAM

        Alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Doç. Dr. Hakan Öniz’in bilimsel sorumluluğunda 2026 yılında kazılara başlandı. Su altından çıkarılan amforaların yaklaşık 4.400–4.700 yıllık olduğu belirlendi.

        Kaplar üzerinde yapılan kil analizleri, üretim yerinin muhtemelen Ürdün Vadisi’ndeki atölyeler olduğuna işaret etti. Benzer amforaların Mısır’daki Giza, Saqqara ve Abusir piramitleri yakınlarında, Troya’da ve Girit’te de bulunması, dönemin deniz ticareti bağlantılarını anlamak açısından önem taşıyor.

        Araştırmacılar, geminin Levant kıyılarındaki bir limandan hareket ederek Troya ya da Girit yönüne ilerlemiş olabileceği üzerinde duruyor.

        REKLAM

        DOKUZ İŞARETLİ AMFORADA GÜNLÜK YAŞAMIN İPUÇLARI

        Kazılarda çıkarılan amforalardan biri, üzerindeki dokuz farklı işaret ve gövdesindeki iki delikle dikkat çekiyor. İncelemeler, bu kabın peynir ya da tereyağı yapımında kullanılan bir yayık amforası olabileceğine işaret ediyor.

        Bu buluntu, denizcilerin uzun yolculuklarda gemide keçi taşımış, süt sağmış ve kendi süt ürünlerini üretmiş olabilecekleri ihtimalini gündeme getiriyor. Böylece batık, taşıdığı ticari yükün yanı sıra dönemin denizcilerinin beslenme ve günlük yaşam koşullarına ilişkin de ipuçları sunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dünyanın en eski batığı
        #Kekova
        #Bakan Ersoy
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Boğazını kesip öldürdü! Savunması şaşırttı
        Boğazını kesip öldürdü! Savunması şaşırttı
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Çok büyük acı... Yangında bir aile yok oldu
        Çok büyük acı... Yangında bir aile yok oldu
        "Kalite ve güç farkı!"
        "Kalite ve güç farkı!"
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Kazada yaralanan genç doktor hayatını kaybetti
        Kazada yaralanan genç doktor hayatını kaybetti
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!