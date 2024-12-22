Farklı ülkeler yeni yıla nasıl hazırlanıyor? Gece yarısı nar kırmaktan sandalyeden atlamaya işte ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!

YUNANİSTAN: NAR ASMAK VE KIRMAK

Yunanistan’da nar, bereket ve şansı simgeler. Evlerin kapılarına nar asılır ve gece yarısından hemen önce bir kişi şans getirmek için eve sağ ayağıyla girer. Daha sonra nar kapıya vurularak kırılır; ne kadar çok nar tanesi yayılırsa o kadar çok şans getireceğine inanılır.