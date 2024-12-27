İletişim Başkanlığı’ndan çok önemli bir girişim: “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” Kürtçe de yayınlandı

İletişim Başkanlığınca, hazırlanan "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabı, Kürtçe yayınıyla birlikte 10 farklı dilde okurlarına ulaşıyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünya örnekleri çerçevesinde derlenen ve sistematik hale getirilen ilkelerin yer aldığı kitap, hem içeriği hem de tercüme edilen dil sayısı dolayısıyla İletişim Başkanlığının yayınları arasında bugüne kadarki en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor.

Doğru habercilik standartlarını koruma ve topluma güvenilir bilgi sunulması konusunda medya çalışanları için yol gösterici olan kitap, medya okuryazarlığını geliştirmek ve doğru bilgiye ulaşmak isteyenler için de önemli bir kaynak niteliği taşıyor. REKLAM "Meslek Mensupluğu", "Haber Kaynağı", "Haberin Sunuluş Biçimi", "Haber Düzeltme ve Cevap Hakkı", "Habercinin Sosyal Medya Kullanımı" başlıklı 5 bölümden oluşan kitabın doğru ve güvenilir haberciliğe katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kitabın sunuş yazısını kaleme alan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, doğruluk, dürüstlük, bağımsızlık, objektiflik, tarafsızlık gibi değerler ekseninde şekillenen ahlaki kodların başlıca medya etiği standartları olarak gündeme geldiğini belirtti. İNTERNET VE SOSYAL MEDYA İLE FARKLI BOYUT Medya faaliyetlerini düzenlemesi gereken ahlaki kodlarla esasında bir güvenilirlik oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Altun, günümüzde medya etiğine ilişkin sorunlar ve tartışmaların, konvansiyonel medyanın sınırlarını aşarak internet medyası ve sosyal medyanın hız ve yaygınlık kazanmasıyla farklı bir boyuta taşındığını vurguladı.

Bilgi kirliliği, dezenformasyon, yalan haber, mahremiyet ihlali ve nefret söyleminin yanı sıra reklam, telif hakları ve ticari yönelimlerin sebep olduğu etik sorunlara geleneksel medyada da internet medyasında da sosyal medyada da rastlandığını aktaran Altun, "Özellikle sosyal medya ve internet medyası mesleki ahlakın görmezden gelindiği, itibarın tüketildiği, bundan ötürü de birçok ihlalin yaşandığı ortamlar olarak karşımızda durmaktadır." ifadesini kullandı.

REKLAM Profesyonel olarak basın çalışanı olmayan bireylerin de içerik üretimine dahil olduğu iletişim ortamlarında suistimallerin ve etik ihlallerinin arttığına dikkati çeken Altun, "Bireylerin bilgi ve haber alma hakkını kullanmasında, dolayısıyla demokrasinin güçlendirilmesinde önemli rolü olan medya, bu fonksiyonu ancak etik ilkelerden ayrılmadan yapacağı mesleki üretimlerle yerine getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"EN BÜYÜK SORUMLULUK GAZETECİLERE DÜŞMEKTE" Bu ilkelerin sistematik olarak uygulamaya konmasının doğru ve güvenilir haberciliğin demokrasi için oynadığı hayati rolü gerçek manada ortaya çıkaracağını vurgulayan Altun, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere 'Hakikatin en yalın haliyle okuyucuya ve izleyiciye aktarılması, bu mesleğin olmazsa olmazıdır'. Medya etiğine sahip çıkmak konusunda en büyük sorumluluk hiç kuşkusuz gazetecilere düşmektedir. Medya etiğinden ayrılmayan basın mensupları, mesleğin saygınlığının ve güvenilirliğinin teminatı olmayı sürdüreceklerdir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak medya etiğine ilişkin uluslararası örnekler çerçevesinde derlenen ve sistematik hale getirilen ilkelerle hazırladığımız bu rehberin medya çalışanları ve araştırmacıları için önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Bu eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, medya etiğine sahip çıkan ve hakikat çizgisinden ayrılmayan basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."