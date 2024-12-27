Fenerbahçe'nin Rashford'da kozu: MourinhoFenerbahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
Ara transfer döneminde hücum hattına yıldız takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford'u gündemine aldı. Jose Mourinho'nun transfer çalışmalarında büyük rol oynayacağı aktarıldı.
Ligde devre arasında lider Galatasaray'ın 8 puan arkasında kalan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
Taraftarın gönlünü almak isteyen Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız oyuncusuna gözünü dikti.
İngiltere basınında çıkan haberlere göre; Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız Marcus Rashford için harekete geçmeyi hedefliyor.
Kariyerinde yeni maceraya atılmak isteyen yıldız futbolcu, Kırmızı-Şeytanlar'dan ayrılmak istiyor.
United'ın yeni hocası Amorim'in de, Rashford'un şu an takıma verdiği katkı ve yansıttığı enerjiden memnun olmadığı aktarıldı.
Takıma yıldız takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Hem oyuncu hem kulüple yakın ilişkisi olan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin kozu olacak.
Sarı-lacivertlilerin henüz resmi bir adım atmadığı fakat yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
MOURINHO İLE ÇALIŞTI
Marcus Rashford, Manchester United'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı. Mourinho ile birlikte 125 maça çıkan İngiliz golcü, 28 gol attı ve 18 asist yaptı.