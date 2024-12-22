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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı | Son dakika haberleri

        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı

        Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken sıcaklıklar da düşüyor. Öte yandan Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi ise sürüyor. İşte bugün bölgelerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 09:24 Güncelleme: 22.12.2024 - 09:24
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        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Buna göre Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Kısmen Güneşli 14°

        Antalya

        Güneşli 16°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 15°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Parçalı bulutlu 18°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Bulutlu

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -1°

        Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis de bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski ise sürüyor.

        SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        FIRTINA VE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

        Rüzgarın da Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda da dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

        Fotoğraf: DHA

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