Popstar Selçuk: Sokakta yürüyemiyordum

Selçuk Yapar, Popstar yarışmacıları Aydan Kaya ve Alpay Kulay ile arkadaşlıklarının devam ettiğini de açıkladı.

Günümüz ve geçmişte üretilen şarkılarla ilgili görüşlerini dile getiren Selçuk Yapar; "Yeni şarkıların birçoğu sakız gibi... Sakızı çiğnediğinizde ilk 10 dakika tatlı gelir ama sonra ağzınızdan atasınız gelir. Onun gibi... İyi sesler var... Örneğin; Mabel Matiz ve Semicenk... Ancak insanlar, genel olarak eski şarkılardaki duyguları yeni üretilen şarkılarda bulamıyor. Birçoğumuz eski anılarımızı ve geçmişe duyduğumuz özlemi dinlediğimiz şarkılarla yâd ediyoruz. Bu yüzden de geçmişteki şarkıların daha çok dinlendiğini düşünüyorum.