Popstar Selçuk: Sokakta yürüyemiyordum
2000'li yılların ilk dönemlerine damga vuran 'Popstar' yarışmasıyla tanınan Selçuk Yapar ile konuştuk. Şimdilerde gözlerden uzak bir hayatı olan şarkıcıyla nostalji yolculuğu yaptık
Türk televizyonları, 2000'li yılların ilk dönemlerinden itibaren pek çok reality şovu ekranlarına taşımaya başladı. O programlardan biri de Popstar'dı.
Sunuculuğunu Haldun Dormen ile Gamze Özçelik'in yaptığı, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu yarışma, reyting rekorları kırdı. Jüri üyelerinin tartışmaları zaman zaman yarışmanın da önüne geçti.
Şampiyon olan Abidin Özşahin dâhil tüm yarışmancılar, müzik sektöründe tutunmakta zorlandı. Popstar'daki şöhretlerini sürdüremediler. O isimlerde biri Selçuk Yapar'dı. Şimdilerde gözlerden uzak bir hayatı olan şarkıcı ile sohbet ettik.
"BABAM TRT SANATÇISIYDI"
Yarışmada Tarkan'a benzetilen Selçuk Yapar, ailesinin etkisiyle müziğe yönelmiş. Babası Güven Yapar'ın TRT'de Türk Halk Müziği sanatçısı olduğunu ifade eden Popstar Selçuk Yapar, şunları söyledi: Hep müziğin içindeydim. Babam çocukken hep TRT'ye götürüyordu beni, koro çalışmalarını izliyordum. Konservatuvar sınavlarına girdim ama kazanamadım. Babamın deneyimleri, yaşadığım tecrübelerle alaylı müzisyen oldum.
Selçuk Yapar, Popstar'a katılmadan önce Universal Müzik ile anlaşmış ancak 2001'deki ekonomik krizi nedeniyle albümünü çıkaramamış.
Restoran işletmeciliği yapmaya başladığı dönemde Popstar'ın gazete ilanını gören şarkıcı, jüri üyelerinin arasında Ahmet San'ın olduğunu görünce yarışmaya katılmaya karar vermiş.
Elemeleri geçip yarışmaya dahil olan Selçuk Yapar; "Yarışmada çok güzel bir mozaik vardı. Program da zaten başka yerlere gitti. Türkiye'nin gündemine oturduk. Haldun Dormen'in o programın sunucu olması bile ortaya konan işin ne kadar kaliteli olduğunun göstergesiydi. Kamp sürecinde de Haldun Dormen'den çok şey öğrendik. Onunla bir arada olmak, konservatuvardaki bir ders niteliğindeydi" dedi.
Popstar'dan 7'nci hafta elenen Selçuk Yapar, yarışmayla gelen şöhretle pek çok markanın reklamında rol aldığını ifade etti. Yapar; "Yarışmadan sonra herkes gibi ben de albüm telaşına düştüm. '10'da 10' isimli albümümü çıkardım. Reklamlar ve dizilerde rol aldım. Sinem Kobal ile 'Selena', Levent Kırca ile 'Ağa Kızı' dizisini çektik. 'Ezel' dizisinde Yiğit Özşener'in canlandırdığı 'Cengiz' karakterini oynayacaktım ama cast değişince gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.
"KISA ZAMANDA ÇOK ÜN KAZANDIK"
Şarkıcı ayrıca; "Popstar müthiş kısa zamanda acaip bir popülarite kazandırdı. Sokakta yürüyemeyecek hale gelmiştik. İstiklâl Caddesi'nde yürürken, bir lisenin çıkışına denk gelmiştim. Öyle bir ilgi vardı ki korkumdan kendimi bir mağazaya atmıştım" dedi.
Selçuk Yapar, Popstar yarışmacıları Aydan Kaya ve Alpay Kulay ile arkadaşlıklarının devam ettiğini de açıkladı.
Günümüz ve geçmişte üretilen şarkılarla ilgili görüşlerini dile getiren Selçuk Yapar; "Yeni şarkıların birçoğu sakız gibi... Sakızı çiğnediğinizde ilk 10 dakika tatlı gelir ama sonra ağzınızdan atasınız gelir. Onun gibi... İyi sesler var... Örneğin; Mabel Matiz ve Semicenk... Ancak insanlar, genel olarak eski şarkılardaki duyguları yeni üretilen şarkılarda bulamıyor. Birçoğumuz eski anılarımızı ve geçmişe duyduğumuz özlemi dinlediğimiz şarkılarla yâd ediyoruz. Bu yüzden de geçmişteki şarkıların daha çok dinlendiğini düşünüyorum.
Selçuk Yapar; "Bugün olsa yeniden Popstar'a katılır mısınız?" sorusuna ise "Bizim dönemimizde televizyonun acayip bir gücü vardı. Sosyal medya yoktu. Instagram olsaydı, milyonlarca takipçim olurdu. Şu an televizyonun eski gücünün olmadığını düşünüyorum. O yüzden katılmazdım" yanıtını verdi.
Öte yandan Selçuk Yapar, Google'da yazıldığı gibi evli olmadığını da açıkladı. Yapar, "Hakkımda çıkan yanlış bir haberden dolayı Google'a adımı yazınca evli olduğum belirtiliyor. Ne evlendim, ne boşandım, ne de çocuğum var" dedi.
TİCARETE ATILDI
Son olarak 6 yıl önce 'Ben Ateş Sen Rüzgar' isimli şarkısını çıkaran Selçuk Yapar; "Her zaman bir tarafımda müzik, bir tarafımda da ticaret oldu. Talaşlı imalat yapan bir şirketim var. Bir yandan da müzik çalışmalarımı sürdürüyorum. Daha önce aynı sahneyi paylaştığım Kenan Doğulu'dan iki şarkısını isteyip, yeniden seslendirmeyi arzu ediyorum" açıklamasını yaptı.
İstanbul'un kaosundan kaçmak istediğini belirten şarkıcı, Çanakkale'ye yerleşme planının olduğunu da sözlerine ekledi.