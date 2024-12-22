Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak

DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor'u mağlup etti ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı. "Cimbom", bu sezon sadece sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a puan kaybetti.