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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Muğla'da helikopter hastaneye çarptı! | Son dakika haberleri

        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter, yakınındaki boş alana düştü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:59
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        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
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        Son dakika haberine göre Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü.

        AA'da yer alan habere göre bir helikopter, il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarptı. Helikopter daha sonra boş alana düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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