Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter, yakınındaki boş alana düştü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor
Giriş: 22.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:59
Son dakika haberine göre Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü.
AA'da yer alan habere göre bir helikopter, il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarptı. Helikopter daha sonra boş alana düştü.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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