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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam KAP’a açıklama yapıldı, 68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu - İş-Yaşam Haberleri

        KAP’a açıklama yapıldı, 68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu

        Akın Tekstil, Lüleburgaz'daki fabrikasında faaliyetleri durdurarak, 152 personelin işten çıkartılmasına karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 12:25 Güncelleme: 22.12.2024 - 13:32
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        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
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        Akın Tekstil'in 16 Aralık 2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan fabrikadaki konfeksiyon masraf yerlerindeki 152 personelin iş akitlerinin feshedilmesine, yasal süreçlerin takibi ve işlemlerin icrası için yönetime yetki verilmesine karar verildi.

        Şirket KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "16.12.2024 tarihinde yapılan açıklamamızdan sonra alınan siparişler ve bu siparişlerin karşılanabileceği dikkate alınarak dokuma ve boyahane birimlerinde 28.12.2024 tarihine kadar üretim faaliyetlerinin devam etmesi, 30.12.2024 - 02.01.2025 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında belirtilen birimlerde üretim faaliyetlerine ara verilmesi ihtiyacı doğmuştur.

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        Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

        152 PERSONEL İŞTEN ÇIKARILDI

        BloombergHT'nin haberine göre Yönetim Kurulu'nun kararının şirketin çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için SPK Tebliğine uygun olarak 4 günlük erteleme ile yayınlandı. Akın Tekstil Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklamasında, konfeksiyon faaliyetlerinin durdurulmasında ve işten çıkarmalara gidilmesinde etkili olan unsurları şöyle sıraladı.

        - Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan kur politikası ile döviz kurlarının enflasyon oranının altında seyretmesi ve bu yüzden dövizle alınmış sipariş bedellerinin maliyeti karşılanamaması nedeniyle konfeksiyon bölümünün uzun süredir zarar etmesi

        - Bu zararın büyük kısmının asgari ücrette yapılan artışların personel maliyet yüksekliğinden kaynaklanması

        - Geçmiş dönem birikmiş zararların kapatılması için gerekli finansman kaynaklarının temin edilememesi

        - 01.04.2025 tarihinde başlayacak Toplu İş Sözleşmeleri ile bu zararın artarak devam edeceğinin beklenmesi

        Şirket bu ekonomik koşullardan dolayı söz konusu fabrikada konfeksiyon masraf yerlerindeki 152 personelin iş akitlerinin feshedilmesine, yasal süreçlerin takibi ve işlemlerin icrası için yönetime yetki verilmesine karar verildiğini belirtti.

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