2 yılda 2 kat artan kumar bağımlılığı kaynaklı intihar vakaları kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz

Alkol ve madde kullanımının toplumda giderek artması ve kumardaki artışın 2 yılda 2 kat fazlalaşarak diğer bağımlılık türlerinin önüne geçmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar alkol ve madde kullananların bağımlılık riski yanında fiziksel hastalıklarla sonuçlanan sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Kumar bağımlılarında ise farkında olmadığımız başka bir tehlike var. Bu bağımlılarda intihar oranlarının yüksekliği şaşırtıcı olmasına karşın bu oran kayıtlara "kumar kaynaklı intihar" diye geçmediği için tehlikenin farkında değiliz. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel "Benim intihar eden kumar bağımlısı hastalarım var. Bunlar kayıtlara sadece "intihar" olarak geçtiği için sorunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyamıyoruz. Oysa söz konusu olan uyuşturucu ise 'uyuşturucu maddeden öldü', alkol ise 'sirozdan öldü' gibi açıklamalar yapılıyor" diyor.

ÖNERİLER NELER?

Bağımlılık sorununda başarı elde etmek için her şeyin devletten beklenmemesi ve her kurumun kendi üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu konuda her belediyenin bir bağımlılık merkezi bulunmaması önemli bir eksiklik olarak görülüyor. Okullarda bağımlılık konusunda bilgi ve tecrübesi olan çalışanlar olması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Kültegin Ögel, "Çocuklarımızın bağımlılık konusunda doğru bilgilendirilmeleri çok önemli. Derslerde ne yazık ki bu konu işlenmiyor. Her hastanenin bir bağımlılık tedavi merkezinin bulunması gerekirken bu da yok. Oysa sorunun çözümü için her kurum üzerine düşeni yapsa istediğimiz noktaya gelmememiz mümkün değil" diyor.