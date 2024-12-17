Dünyaüzerindeki hayat, Ay’ın varlığına o kadar alışmıştır ki, onun ansızın kaybolduğu bir dünya düşüncesi çok ütopik gelir. Ancak bu düşünce üzerine bilimsel sorular sormak önemlidir: Ay gerçekten yok olabilir mi? Yok olursa, bu durum hayatımızı nasıl etkiler?