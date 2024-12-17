Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

Ali Gültiken (Sabah): Oyunun ilk yarısı Beşiktaş açısından tam bir felaket… Adana Demirspor herhalde bu sezonun kendince en etkili ilk yarısını Beşiktaş'a karşı oynamıştır. Neredeyse bu bölüm tek kale maç şeklinde geçti. Beşiktaşlı oyuncular ne oyuna başlayabildi ne de oyunun içine girebildiler. İkinci yarı Bakhtiyor ve Muçi'nin oyuna dahil olması ve ön tarafta Rafa'nın ikinci santrfor gibi Semih'in yanına gelmesi Beşiktaş adına hücum zenginliği getirdi ve olumlu bir oyun ortaya çıktı. Yakalanan ve üretilen çok fazla pozisyon var. Yalnızca skor olarak değil, Beşiktaş, gerçek kimliğine bürünmekte zorlanıyor. Bu süreci durduramadı. Ligde bugüne kadar galibiyeti olmayan Adana Demirspor'a da teslim olarak geri geri gitmeye devam ediyor.