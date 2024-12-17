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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi

        KKTC'den yolcu beraberi ya da kargo ile getirilen eşyadan tek ve maktu gümrük vergisi alınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 08:03 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:20
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        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
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        Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen eşyalara uygulanan vergi oranlarında değişikliğe gidildi.

        Yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığıyla getirilen eşya tek ve maktu bir vergiye tabi olacak.

        Buna göre; KKTC'den doğrudan gelen ve Türkiye ile KKTC arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşmasının 6. maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan eşyadan, AB ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

        Gümrük Kanunu’nun 62 nci madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

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        Muafiyet limitlerinin aşılması ve eşyanın vergilendirilmesi:

        MADDE 62-

        (1) Kıymeti 1500 Euro’yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 45 inci maddede ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;

        a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda yüzde 18,

        b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda yüzde 20,

        c) Kitap veya benzeri basılı yayın için yüzde 0,

        ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20, İth.083/1

        oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. (15.05.2019/30775 R.G. CK 1111 ile değişik Yürürlük:30.05.2019)

        (2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın;

        a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,

        b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,

        c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi, gerekir. (08.11.2013 tarihli ve 28815 sayılı R.G. ile 2013/5371 s.BKK ile değişik)

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        MADDE 63-

        (1) Eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin 61 inci maddede belirtilen değerleri aşması halinde muafiyet yalnızca toplam değeri 150 veya 430 Euro tutarındaki kısma uygulanır. Muafiyet değerlerinin aşılması durumunda, muafiyet miktarına tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısma 62 nci maddede belirtilen tek ve maktu vergi uygulanır.

        (2) 62 nci madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Euro'yu aşması halinde, söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır.

        (3) 62 nci madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

        Öte yandan gümrük memurunun sorması halinde altın mücevharat gibi yolcu beraberindeki ürünleri de kapsıyor.

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