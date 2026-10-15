Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden geçen bir doktor, kalbi duran ağır yaralıyı kalp masajıyla hayata döndürdü. Öte yandan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de kazada hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden geçmekte olan bir doktor, ağır yaralının kalbinin durduğunu fark ederek hemen müdahalede bulundu. Doktorun yaptığı kalp masajı sonucunda yaralının kalbi yeniden çalışmaya başladı.

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Öte yandan, Üsküdar Belediye Başkanı Dündar Ziya Gültekin de kazada yaralanarak hastaneye kaldırılanlar arasında yer aldı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜLTEKİN HAYATINI KAYBETTİ

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefat ettiğini açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, gazetecilere, kaza anından bu yana bütün tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Ama maalesef kurtaramadık. Başımız sağ olsun." dedi.

Gültekin'in vücudunda kazaya bağlı herhangi bir yaralanma ve darbe gözükmediğini bildiren Şengüloğlu, "Olayın şokuyla kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte netleşecek ama olay esnasında oradan geçen kazayı gören iki doktor duruyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ardından da ambulansa gelip müdahaleye devam ediyor. Hastanede de devam etti müdahaleler. Yaklaşık 1,5 saat süre müdahale edildi ama maalesef kurtaramadık." ifadelerini kullandı.

8 EYLÜL'DE SEÇİLMİŞTİ

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekilliği seçimi yapılmıştı.

8 Eylül'de İstanbul 2. İdare Mahkemesinin Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Belediye Meclisi'nde tekrarlanan seçimin 4. tur oylamasında, 42 oydan 23'ünü alan AK Partili Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekilliğine seçilmişti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz'ın mesajı şöyle:

"Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı. Çelik, mesajında şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz…

Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Mekânı cennet olsun."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FARUK ACAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı.

Acar, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya gelirken geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimi için Ankara'ya gittiği sırada Düzce'de geçirdiği trafik kazasında vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için bir taziye mesajı yayımladı.

Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya seyahat ederken Düzce’de meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı dilerim.