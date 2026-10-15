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        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...

        İstanbul Valiliği, yağışların yarın sabahtan itibaren Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın sağanak, cumartesi günü ise kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...

        İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

        Yarın sabah saatlerinden itibaren bölgede yağışların yeniden başlayacağı aktarılan açıklamada, yağışların İstanbul'un başta Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

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        Açıklamada, yağışların yarın gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli şekilde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

        14 Ekim'de meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların halen devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, yeni yağışlı sistemin sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskini beraberinde getirebileceği vurgulandı.

        Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        AKOM DA UYARDI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın sağanak, cumartesi günü ise kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

        AKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, soğuk ve yağışlı sistemin, pazartesi gününe kadar bölgede etkili olması bekleniyor.

        Sıcaklıkların 15 ila 17 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

        Kentte yarın çok bulutlu bir hava ve sağanak yağış beklenirken, yağış miktarının metrekareye 15 ila 30 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.

        17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış tahmin edilirken, yağışın 30 ila 60 kilogram arasında olacağı değerlendiriliyor.

        18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi günleri yağış beklenmezken, parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

        20 Ekim Salı ve 21 Ekim Çarşamba günleri ise havanın parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu olması, metrekareye 2 ila 5 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

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