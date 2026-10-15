Semiramis Pekkan'a eski eşi ve sevgilisinden sürpriz kutlama

Ses sanatçısı ve oyuncu Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 78'inci yaşına giren ünlü isim, eski eşi Hintli iş insanı Gulu Lalvani'nin, sevgilisiyle birlikte kendisine doğum günü partisi düzenleyeceğini takipçileriyle paylaştı.

"BÖYLE DOSTLUKLARI HAYATTA TUTMAK ÇOK GÜZEL"

Kutlama öncesinde hazırlık anlarını paylaşan Semiramis Pekkan, şu ifadeleri kullandı: Çocuklar, eski eşim yeni partneriyle beraber bana doğum günü partisi veriyor. Nasıl? Güzel bir şey, böyle dostlukları hayatta tutmak çok güzel bir şey biliyor musunuz çocuklar? Heyecan içindeyiz, giyindik kuşandık gidiyoruz... Ve gayet basit, sadece ailemizin olduğu bir doğum günü kutlayacağız.

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Semiramis Pekkan, daha önce yaptığı bir açıklamada da Gulu Lalvani hakkında, "Eşime 'Biz ayrılalım sonra beraber olalım' dedim 10 yıl evli, 15 yıl ayrı şekilde ilişkimizi sürdürdük. Londra'da boşandık. Ben milyarderin eşi değilim. Artık milyarderin eski eşiyim" demişti.

OĞULLARINI EVLENDİRMİŞLERDİ

Öte yandan Semiramis Pekkan ile Gulu Lalvani'nin 1987–1996 yılları arasındaki evliliklerinden dünyaya gelen oğulları Zoran Lalvani, geçtiğimiz haftalarda hayatını Zoe Springer ile birleştirerek dünyaevine girmişti.

Oğlunun bu mutlu gününde duygularını dile getiren Pekkan, "Canım oğlum evlendi. Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun" sözleriyle mutluluğunu dile getirmişti.