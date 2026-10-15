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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi

        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi

        Ticaret Bakanlığı, perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarında düzenleme yapma yetkisi kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararlarıyla uyumlu yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. 15 Ekim 2026'de Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle, sıfır cep telefonu satışlarında taksit sınırı 20 bin TL'den 40 bin TL'ye yükseltilirken, yenilenmiş cep telefonlarında herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit imkanı sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 16:45 Güncelleme:
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        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi

        Ticaret Bakanlığı, perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarında düzenleme yapma yetkisi kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararlarıyla uyumlu yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle, sıfır cep telefonu satışlarında taksit sınırı 20 bin TL’den 40 bin TL’ye yükseltilirken, yenilenmiş cep telefonlarında herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit imkanı sağlandı" denildi.

        Buna göre sıfır cep telefonu satışlarında taksit sınırı 20 bin TL’den 40 bin TL’ye yükseltildi. 40 bin TL ve altındaki cep telefonları için 12 ay, fiyatı 40 bin TL üzerindeki cep telefonları için ise 3 ay vade sınırı korundu. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay vade imkanı getirildi.

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        ​Elektronik eşya, tablet bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları, taşıt ve kuyum satışlarında ise taksit tutarı ve vade sınırlarında değişikliğe gidilmedi. Böylece söz konusu mal ve hizmet gruplarında, daha önce BDDK tarafından alınan kararlarla uyum sürdürüldü.

        Açıklamada, düzenlemenin Bakanlığa verilen yetki doğrultusunda, cep telefonu alımlarında kredi vade sınırlarının güncellenmesine yönelik BDDK kararlarıyla uyumlu olarak yapıldığı bildirildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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        #cep telefonu
        #TAKSİT
        #Ticaret Bakanlığı
        #BDDK
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