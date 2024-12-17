Hapishanedeki Suriyeli adamın bulunduğu anlar dünya gündemine oturmuştu: Gerçek ortaya çıktı!

CNN International'ın deneyimli muhabiri Clarissa Ward, geçen hafta Suriye'deki bir hapishaneden yayın yaparken 3 aydır karanlık bir hücrede tutsak bulunan Suriyeli bir adamın serbest kalma anına tanıklık etmiş, bu anlar dünya gündemine oturmuştu. Ancak ülkede yaşananlardan haberi olmadığını iddia eden adamın kılık kıyafetinin düzgün olması, yüzünün sağlıklı görünmesi ise kafa karıştırmıştı.

Temiz havaya çıktığında şaşkın görünen adam, kendisini Humus şehrinden Adel Ghurbal olarak tanıtmış, buranın tutulduğu üçüncü hapishane olduğunu söylemişti. Esad rejimi çökene kadar Suriye hava kuvvetlerinin istihbarat servisleri tarafından yönetilen bir hapishanede tutuluyordu.

Gerçek ortaya çıktı. CNN'in haberine göre yerel halk, Esad rejiminin kurbanı olduğunu söyleyen kişinin istihbarat görevlisi olduğunu söyledi.

Humus'taki Bayada mahallesindeki bir sakin, CNN'e Salama'nın görev başında askeri kıyafetler giymiş bir şekilde fotoğrafını verdi. Yüz tanıma programı, CNN'in Şam hapishane hücresinde tanıştığı adamla yüzde 99'dan fazla eşleşme sağladı.

CNN'in pazartesi günü ele geçirdiği bir görüntü, adamın gerçek kimliğini ortaya koydu. Görüntüde, Esad rejiminin Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli bir teğmen olan Salama Muhammed Salama'nın olduğu belirtiliyor.

CNN, bilgi edinmeye devam ederken, Humus'un birçok sakini adamın Salama, diğer adıyla Abu Hamza olduğunu söyledi. CNN'e, şehrin Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü'nün kontrol noktalarını yönetmesiyle tanındığını ve hakkında gasp ve taciz suçlamalarının olduğunu söylediler.

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Salama'nın Şam hapishanesine nasıl veya neden düştüğü belirsiz. CNN haberinde kendisiyle bir daha bağlantı kuramadığını bildirdi. Salama'nın şu anda nerede olduğu bilinmiyor.