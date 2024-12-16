Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, sarı-kırmızılıların 4-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

G.Saray'ın gollerini 8. dakikada Dries Mertens, 29'da Yunus Akgün, 63'te Michy Batshuayi (p) ve 90+8'de Ali Şahin Yılmaz (k.k) kaydetti. Bordo-mavililerin golleri ise 17. ve 55'te Ozan Tufan ile 51'de ise Simon Banza'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray 41 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Trabzonspor ise 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak.

G.SARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Malmö maçının 11'ine göre Karadeniz ekibi karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Davinson Sanchez, Metehan Baltacı ve Michy Batshuayi'nin yerine Kaan Ayhan, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi sakatlığından, Hakim Ziyech de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı. Cimbom'da ayrıca sakatlıkları geçen Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Yusuf Demir, Victor Osimhen de yedek bekledi.