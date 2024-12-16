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        Haberler Dünya Colani İsrail'le savaş istemiyor | Dış Haberler

        Colani: Suriye'yi İsrail'e saldırmak için kullanılan bir yer hâline getirmeyeceğiz

        Suriye'de Baas Rejiminin devrilmesinde başat rol oynayan HTŞ grubunun Lideri Colani, İsrail ile ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Colani, İsrail'le savaşmak istemediklerini ve Suriye'nin İsrail'e düzenlenen saldırılarda kullanılan bir yer hâline gelmesine müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 23:19 Güncelleme: 16.12.2024 - 23:19
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        Colani İsrail'le savaş istemiyor
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        Beşar Esad Yönetiminin devrilmesinde önemli rol oynayan HTŞ'nin Lideri Colani Suriye'nin İsrail ile olası ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Colani, ülkesinin nefes almaya ihtiyacı olduğunu bu sebepten ötürü İsrail'le savaş istemediklerini belirtti.

        The Times'a verdiği röportajda Colani "İsrail'in Suriye'ye müdahelesinin gerekçesi İran ve Hizbullah'tı. Onlar artık yok bu sebeple gerekçe de ortadan kalktı." dedi.

        Colani, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına dönmeye hazır olduklarını ve bu konuda Birleşmiş Milletlerin aracılığını kabul ettiklerini ifade etti.

        Colani İsrail'le savaş iddialarına ilişkin ise "Ne İsrail'le ne de bir başka ülkeyle savaşmak istemiyoruz. Suriye'nin İsrail'e düzenlenen saldırılarda kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriyelilerin nefes almaya ihtiyacı var." diyerek savaşmanın şu an ülkesinin durumuyla örtüşmediğini belirtti.

        Colani ayrıca uluslararası topluma seslenerek Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

        Colani diğer yandan şeriat iddialarını da ciddiye almadı ve Yeni Suriye, doğal bir yapıda olacak dedi. Colani konuyla ilgili "Suriye bireysel özgürlüklere müdahalede bulunmayacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

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