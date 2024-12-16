Colani İsrail'le savaş istemiyor

Beşar Esad Yönetiminin devrilmesinde önemli rol oynayan HTŞ'nin Lideri Colani Suriye'nin İsrail ile olası ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Colani, ülkesinin nefes almaya ihtiyacı olduğunu bu sebepten ötürü İsrail'le savaş istemediklerini belirtti.

The Times'a verdiği röportajda Colani "İsrail'in Suriye'ye müdahelesinin gerekçesi İran ve Hizbullah'tı. Onlar artık yok bu sebeple gerekçe de ortadan kalktı." dedi.

Colani, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına dönmeye hazır olduklarını ve bu konuda Birleşmiş Milletlerin aracılığını kabul ettiklerini ifade etti. Colani İsrail'le savaş iddialarına ilişkin ise "Ne İsrail'le ne de bir başka ülkeyle savaşmak istemiyoruz. Suriye'nin İsrail'e düzenlenen saldırılarda kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriyelilerin nefes almaya ihtiyacı var." diyerek savaşmanın şu an ülkesinin durumuyla örtüşmediğini belirtti.