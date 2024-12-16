Fenerbahçe'den Livakovic, Becao ve Oğuz Aydın için sakatlık açıklaması! Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın durumları hakkında açıklama yaptı. Sarı-Lacivertliler Becao'da sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic'te sağ arka adalede yırtık ve kanama, Oğuz Aydın'da ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu açıkladı.

Habertürk Giriş: 16.12.2024 - 16:29 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:38 facebook

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