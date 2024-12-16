Fenerbahçe'den Livakovic, Becao ve Oğuz Aydın için sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın durumları hakkında açıklama yaptı. Sarı-Lacivertliler Becao'da sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic'te sağ arka adalede yırtık ve kanama, Oğuz Aydın'da ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan üç futbolcu için sakatlk açıklamasında bulundu.
İşte Sarı-Lacivertli kulübün açıklaması;
"Sağlık Durumu Bilgilendirme
Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre;
Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,
Dominik Livakovic'e sağ arka adalede yırtık ve kanama,
Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.
Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
NE ZAMAN DÖNECEKLER?
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında yırtık nedeniyle sezonu kapattı.
Livakovic ve Oğuz Aydın'ın ise en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.