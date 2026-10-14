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        Haberler Gündem Hava Durumu MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına

        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde sağanak etkili olacak. Marmara'da kısa süreli fırtınanın hızı 80 km'ye ulaşacak. MGM tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan 18 kentimiz ve yurtta sıcaklıklar şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 08:08 Güncelleme:
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        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        "SARI" ALARM VERİLEN 18 İLİMİZ

        MGM tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz şöyle: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova."

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        KISA SÜRELİ FIRTINA VAR

        Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BATIDA SICAKLIK AZALIYOR DOĞUDA ARTIYOR

        Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derce artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        İKİ BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLACAK

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ÇANAKKALE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        DENİZLİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        MANİSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        MUĞLA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        ADANA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        ANTALYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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        BURDUR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DÜZCE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        KASTAMONU: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SİİRT: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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