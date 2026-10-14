MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde sağanak etkili olacak. Marmara'da kısa süreli fırtınanın hızı 80 km'ye ulaşacak. MGM tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan 18 kentimiz ve yurtta sıcaklıklar şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
"SARI" ALARM VERİLEN 18 İLİMİZ
MGM tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz şöyle: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova."
KISA SÜRELİ FIRTINA VAR
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
BATIDA SICAKLIK AZALIYOR DOĞUDA ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derce artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İKİ BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ADANA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ANTALYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BURDUR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 25, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı