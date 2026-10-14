Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

"SARI" ALARM VERİLEN 18 İLİMİZ

MGM tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz şöyle: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova."

REKLAM

KISA SÜRELİ FIRTINA VAR

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATIDA SICAKLIK AZALIYOR DOĞUDA ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derce artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İKİ BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

REKLAM

BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

REKLAM

MANİSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

REKLAM

BURDUR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM

DÜZCE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 25, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM

SİİRT: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı