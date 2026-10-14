Fransa vizesinde yeni dönem: Randevu için bekleme listesi başlayacak

Fransa vize başvurularında yarından itibaren yeni bir uygulama başlayacak. Fransa'nın Türkiye'deki vize başvurularını yürüten kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim 2026'dan itibaren belirli kategorilerdeki başvuru sahiplerinin randevu alabilmek için önce bekleme listesine kaydolması gerekecek. Bu kategorilerde doğrudan randevu alma uygulaması sona erecek.

Uygulama, ilk kez kısa dönem turistik veya özel ziyaret vizesine başvuranları, son iki yıl içinde geçerli vizesi bulunan ve vizesini yenilemek isteyenleri kapsayacak. Ankara ve Gaziantep'teki tır şoförleri de bekleme listesi uygulamasına dahil edilecek.

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ALMANYA'DA DA BENZER SİSTEM UYGULANIYOR

Öte yandan Almanya ise benzer bir randevu sistemini bir süredir uyguluyor. Almanya vize başvurularında yürüten aracı kurumun sisteminde başvuru sahipleri önce çevrim içi kayıt oluşturuyor, ardından kendilerine randevu tarihi atanmasını bekliyor.

Randevu bilgileri e-postayla iletilirken başvuru sahipleri kendilerine gönderilen bağlantı üzerinden randevularını onaylayabiliyor veya iptal edebiliyor.

'BEKLEME SÜRESİ 11 AYA KADAR ÇIKABİLİR' UYARISI

Ancak aracı kurum tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın Türkiye'deki üç dış temsilciliğinde, randevuların alınmasından vize başvurusunun sonuçlanmasına kadar yoğunluk nedeniyle uzun bir bekleme süresi söz konusu olduğu ve bu bekleme süresi 11 aya kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

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