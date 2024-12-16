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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SGK borcu olan 6 belediyeye haciz - İş-Yaşam Haberleri

        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz

        SGK borcu olan İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:56
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        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlattı. En borçlu 6 belediyeye gecikmiş borçlardan dolayı 11,7 milyar TL’lik haciz işlemi başlatıldı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili şu açıklama geldi:

        "Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir."

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