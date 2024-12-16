SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
SGK borcu olan İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlattı. En borçlu 6 belediyeye gecikmiş borçlardan dolayı 11,7 milyar TL’lik haciz işlemi başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili şu açıklama geldi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir."