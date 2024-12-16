SGK borcu olan 6 belediyeye haciz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlattı. En borçlu 6 belediyeye gecikmiş borçlardan dolayı 11,7 milyar TL’lik haciz işlemi başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili şu açıklama geldi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir."