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        Haberler Magazin Ankaralı Turgut'a veda

        Ankaralı Turgut son yolculuğuna uğurlandı

        Ankaralı Turgut adı ile bilinen Turgut Karataş, dün hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcı, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 14:38 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:58
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        Ankaralı Turgut'a veda
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        Tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Karataş için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

        Namaza, Karataş'ın ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bazı Ankaralı sanatçılar ve sevenleri katıldı.

        Kızları, Karataş'ın tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.

        Turgut Karataş'ın cenazesi, namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye katılan şarkıcı Hüseyin Kağıt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Üstatlarımla biz buradayız. Ustalarımız, üstatlarımız bir bir vefat ediyor. Allah kalanlarımıza ömür versin. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

        Çubuklu Yaşar olarak bilinen Ankaralı şarkıcı ise "Turgut hocamız bizim öncülerimizden, eskilerden. Çok üzüntülüyüz. Sanatçı dostlarımızla hep beraber geldik. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

        Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti. Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilmişti.

        VASİYETİ SAZI

        Tedavi sürecinde yaptığı harcamalar nedeniyle herhangi bir maddi birikiminin kalmadığı öğrenilen Ankaralı Turgut, bir röportajında; "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.

        ANKARALI TURGUT HAKKINDA

        Asıl adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, 1963'te Ankara'da doğdu. Roman kökenli şarkıcı, yöresel halk müziği ve arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yaptı.

        Ankara oyun havalarının geniş kitlelere yayılmasında öncü isimlerden olan Turgut Karataş, televizyon dizileri ve programlarında da yer aldı.

        Müzik kariyerine 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı, ardından bağlama çalmayı öğrendi. 1994'te profesyonel olarak ilk albümünü çıkardı ve özellikle 'Döşeyelim Abi' gibi eserleriyle tanındı.

        Tarkan'ın 'Oynama Şıkıdım' isimli albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun şarkısını değiştirip 'Oku Bakim' adıyla ikinci albümünü yaptı. 1986'da evlendiği imam nikâhlı eşi Hülya Sakar’dan 2006'da ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu bulunuyor.

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        #ankaralı turgut
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