Sosyal medyada 'Stanley' isyanı! ABD'liye iade var, Türk vatandaşlarına yok

Türkiye'de de popüler olan çelik termoslarıyla ünlü firma Stanley, geçtiğimiz hafta 2,6 milyon adet Switchback ve Trigger Action seyahat termosunu geri çağırma kararı aldığını açıklamıştı.

Şirket, kupaların kapak dişlerinde ısıya maruz kaldığında büzülmeye ve kupadan düşmeye neden olan bir sorun olduğunu ve bu durumun, kupanın içine sıcak içecek koyan kişiler için yanma tehlikesi oluşturduğunu bildirmişti. Stanley, kapakların düşmesiyle ilgili 91 şikayet aldığını ve bunun sonucunda dünya genelinde 38 yanıklı yaralanma olduğunun bildirilmesinin ardından geri çağırma yapıldığını açıklamıştı. Yaralılardan 11'inin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

REKLAM Sorunlu modellerin 0.355 litre (12 oz), 0,47 litre (16 oz) ve 0,59 litre (20 oz) boyutlarında hata olduğu ifade edilmişti. Geri çağrılan termosların altında "20-01437, 20-01436, 20-02211, 20-02033, 20-02779, 20-02825, 20-02030, 20-02745, 20-02957, 20-02034 veya 20-02746" seri numaraları bulunduğu ve ürüne sahip kişilerin bu numaraları incelemesi gerektiği belirtilerek, bu numaralara sahip müşterilerin yeni ve ücretsiz kapak için Stanley ile iletişime geçebileceği de açıklanmıştı.

ÖMÜR BOYU GARANTİ SUNUYOR Stanley kendi sitesinde de ürünlerine ömür boyu garanti hakkı sunduğunu ifade ediyor. Resmi sayfasındaki açıklamaya göre "İçecek ve yiyecek kaplarımızın garantisi (kapaklar, contalar ve pipetler dahil değildir) ürünün ömrü boyunca devam etmektedir" deniliyor. Ömür boyu garanti sürecini başlatmak için ise öncelikle seri numarası ile birlikte kayıt işlemi yapmak gerekiyor.

ŞİKAYETLER AYNI, ÇÖZÜM YOK Ancak Habertürk'ün paylaşımları ile beraber pek çok Türk kullanıcı benzer sorunları yaşadığını ancak ürün iadesi alamadığını ifade etti. Kullanıcılar özellikle Türkiye distribütoründen olumsuz yanıt aldıklarını şikayetvar'da sıklıkla dile getirmiş. REKLAM Şikayet Var'daki bir kullanıcı "Kullanmakta olduğum Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak (0.47) modeli termosum sıcak içecekleri bir saat içinde neredeyse buz gibi soğutmaya başladı. Ürünü ilk aldığımda Kutupayısı üzerinden kayıt oluşturarak ömür boyu garanti sürecini başlatmış olmama rağmen ne oluşturduğum talebe bir dönüş alamadım" diğer kullanıcı da "Almış olduğum Stanley Classic trigger action Termos 0,47L lik termos belli bir kullanımdan sonra kendiliğinden hiçbir ezik vs olmadığı halde ısı kaybı oluyor... Müşteri hizmetlerini 8 defa aradım her defasında 7 dakika bekletilip temsilci müsait değil diye telefon yüzüme kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ün paylaşımlarında da birçok kullanıcı benzer sorunları yaşadıklarını belirtirken bu kullanıcıların ortak özelliği çoğunun bu sorunları Trigger Action modelinde yaşamaları. Ancak onlar da Türkiye distribütöründen yanıt alamadıklarını öne sürüyor. TÜRKİYE FİYATLARI 2 BİN İLE 6500 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR Türkiye'de de oldukça popüler olan ürünün Switchback modelinin fiyatı boyutlarına ve satıcıya bağlı olarak Türkiye'deki alışveriş sitelerinde 3 bin TL ile 4 bin TL arasında, Trigger Action modeli ise 2000 TL ile 6500 TL arasında satılıyor.

REKLAM Y VE Z KUŞAĞI ARASINDA POPÜLER OLDU, GELİRLERİ TAVAN YAPTI Çelik ürünleri ile ünlenen Stanley, 111 yıldır var olan köklü bir şirket olsa da ürünleri özellikle birkaç yıl önce TikTok ve Instagram'da Z ve Y Kuşağı arasında viral oldu. Forbes'un bildirdiğine göre, bu popülerlik Stanley'in gelirinin 2019'da 73 milyon dolardan 2021'de 194 milyon dolara ve 2023'te ise 750 milyon dolara fırlamasına neden oldu. Firmanın özellikle 'Quencher' modeline olan talep tavan yaptı. Termoslar ortalama 45 ila 55 dolar arasında satılırken, bardağın yeni renkleri hızla tükeniyor.