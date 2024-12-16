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        Haberler Gündem Güncel 500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar! | Son dakika haberleri

        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!

        İstanbul Beşiktaş'ta dün meydana gelen olayda İETT'nin 500T hatlı otobüsü, 38 yaşındaki Lütfiye Koyunoğlu adlı kadına çapmıştı. Feci kazada Koyunoğlu hayatını kaybederken gözaltına alınan şoför bugün adliyeye sevk edildi. Olaya ait görüntüler de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:04
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        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
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        Beşiktaş'ta minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen Lütfiye Koyunoğlu’nun (38) İETT otobüsünün altında kalıp hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Kemal B. ise adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 11.30 sıralarında 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolculuk yaptığı minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu, durağa yürümeye başladı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı Tuzla-Cevizlibağ seferini yapan İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61) Koyunoğlu’na çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, başının üstünden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kadının cenazesi, savcılık kararıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

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        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Beşiktaş'ta Lütfiye Koyunoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün durağa girdiği sırada Koyunoğlu'nun yolda yürüdüğü anlar görülüyor. Koyunoğlu kaldırıma doğru yürüdüğü sırada otobüs kadına çarpıyor.

        İETT ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şoför Kemal B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesi alınarak 'Taksirle öldürme' suçundan hakkında adli işlem yapılan Kemal B., adliyeye sevk edildi.

        "KADININ BİRİ ÇIĞLIK ATIYORDU"

        Olayla ilgili konuşan esnaf ise, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Merak ettim, neden çığlık atıyor diye merak ettim gittim baktım. Yerdeki bayana otobüsün vurduğunu görmüş. Yanına gittim baktım, kadının kafası paramparça olmuş yerdeydi. Ambulans çağırdılar ölmüştü" dedi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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