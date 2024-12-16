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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Süper Lig'de dev randevu: Galatasaray - Trabzonspor - Trabzonspor Haberleri

        Süper Lig'de dev randevu: Galatasaray - Trabzonspor

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bir yanda şampiyonluk yolundaki Aslan, bir yanda çıkış peşindeki Fırtına! Süper Lig'de gözler, bugün 21.00'de RAMS Park'ta...

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        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:12
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        1

        Ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kötü gidişatına "dur" demeye çalışacak. Ligin 15. haftası sonunda 3 galibiyet, 7 beraberlik 4 mağlubiyet ile 16 puan toplayan Karadeniz ekibi, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.

        2

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

        Muslera

        3

        Kaan Ayhan

        4

        Davinson

        5

        Abdülkerim

        6

        Jakobs

        7

        Sallai

        8

        Torreira

        9

        Sara

        10

        Yunus

        11

        Mertens

        12

        Osimhen

        13

        TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

        Uğurcan

        14

        Malheiro

        15

        Serdar

        16

        Lund (Batagov)

        17

        Eren

        18

        Mendy

        19

        Ozan

        20

        Visca

        21

        Cham

        22

        Nwakaeme

        23

        Banza

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