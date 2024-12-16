Süper Lig'de dev randevu: Galatasaray - Trabzonspor
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bir yanda şampiyonluk yolundaki Aslan, bir yanda çıkış peşindeki Fırtına! Süper Lig'de gözler, bugün 21.00'de RAMS Park'ta...
Ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kötü gidişatına "dur" demeye çalışacak. Ligin 15. haftası sonunda 3 galibiyet, 7 beraberlik 4 mağlubiyet ile 16 puan toplayan Karadeniz ekibi, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera
Kaan Ayhan
Davinson
Abdülkerim
Jakobs
Sallai
Torreira
Sara
Yunus
Mertens
Osimhen
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan
Malheiro
Serdar
Lund (Batagov)
Eren
Mendy
Ozan
Visca
Cham