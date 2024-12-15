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        Haberler Dünya İsrail ile Suriye'de devrilen Esad rejimi arasında gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı | Dış Haberler

        İsrail ile Suriye'de devrilen Esad rejimi arasında gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı

        Suriye'de devrilen Esad rejimi ile İsrail arasında gizli işbirliğinin belgeleri gün yüzüne çıktı. İşte o "Çok gizli" olarak nitelenen belgelerin detayları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 23:10 Güncelleme: 15.12.2024 - 23:10
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        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
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        Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı. İsrail istihbaratı ile Suriye rejimi arasında gizli bir iletişim kanalı olduğunu gösteren belgeler, Esad ailesi iktidarının sona ermesinin ardından gün yüzüne çıktı.

        "Çok gizli" olarak nitelenen belgeler, Suudi Araştırma ve Yayın Şirketinin 1980'de Londra'da kurduğu ve o tarihten bu yana Londra'dan yayın yapan haftalık El-Mecelle Dergisi tarafından yayımlandı.

        "MUSA" KOD ADLI AJAN

        İsrail ile Suriye arasındaki işbirliği mekanizmasının ortaya konulduğu belgeler, "Musa" kod adlı bir İsrail ajanının Suriye askeri liderlerine gönderdiği mesajları içeriyor ve bu mesajların Suriye İstihbarat Şefi tarafından Ulusal Güvenlik Ofisine iletildiği belirtiliyor.

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        Belgelerin ortaya koyduğu en dikkat çekici husus ise "Suriye ordusu ile İsrail arasında Rusya'nın himayesi altında bir mesajlaşma mekanizması"nın olması.

        İsrail'in Suriye ordusunun Hizbullah ve İran ile işbirliğini yakından izlediğini ve bu faaliyetlerin devam etmesi durumunda "benzeri görülmemiş bir bedel ödeyeceği" uyarısını içeren belgelerde ayrıca İsrail’in, Suriye’ye karşı bir harekette bulunmak istemediği de ifade ediliyor.

        İsrail'in 2022 yılı içinde İran ve Hizbullah’a ait olduğu belirtilen çeşitli hedeflere saldırılar düzenlediği, bu saldırılarda mühimmat depoları, askeri üsler ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığı belirtiliyor.

        Belgeler, Esad rejiminin uzun süredir İsrail karşıtı bir "direniş lideri" olarak kendini lanse etmesine rağmen, İsrail ile örtülü bir işbirliği içinde olabileceğini ima ediyor.

        Aynı zamanda bu yazışmalarda İran ve Hizbullah'ın Suriye'deki faaliyetleri ile Esad rejimi üzerindeki etkisi hakkında da önemli ipuçları verilirken, İsrail, bu işbirliğini Suriye ordusunun zararına ve İran'ın lehine bir tehdit olarak değerlendiriyor.

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        İran ve Hizbullah'ın İran'dan Suriye ve Lübnan'a silah sevkiyatı amacıyla kullandığı yerlerin ve bazı komuta merkezlerinin hedef alındığına dair bilgilere yer verilen belgelerde, "Siz İranlılara, Suriye ordusuna ait uçaklarda silah taşınması konusunda yardım ettiğiniz sürece biz de buna karşı durmak zorunda kalacağız.", "Suriye ordusuna zarar vermek istemiyoruz ama Hizbullah'a ve İranlılara silah sevkiyatına izin vermeye devam ederseniz buna elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Harekete geçmek zorunda kalacağız." ve "Hizbullah'la işbirliği Suriye ordusuna zarar verir ve siz de bunun bedelini ödersiniz." gibi uyarılar yer alıyor.

        "Musa" kod adlı İsrail ajanından Suriye Ulusal Güvenlik Ofisine gönderilen "9 Haziran 2022" tarihli belgede şu ifadeler dikkati çekiyor:

        "Son haftalarda, 75. Karadan Havaya Füze Tugayı unsurlarının, Hizbullah'a hava savunma alanında yeniden yardım sağladığını açık bir şekilde gördük. Bu işbirliğini sürdürmenin bize güçlü bir karşılık vermekten başka seçenek bırakmadığını söyleyerek sizleri uyarıyoruz." ifadesine yer verilen 11 Haziran 2022 tarihli belgede ise bunların Hizbullah'a hizmet ettiği, Suriye'nin ise bundan hiçbir fayda temin etmediği öne sürülüyor. Belgede, "Bilakis, bedelini ödeyen ve tüm sorumluluğu üzerine alan sizler oluyorsunuz. Bu işbirliğini sınırlandırabilir ve Suriye mevzilerinin zarar görmesini önleyebilirsiniz, bu konuda derhal harekete geçmenizi bekliyoruz." deniliyor.

        11 Mayıs 2022 tarihli belgede de "Son günlerde Kudüs Günü nedeniyle Filistinli unsurların topraklarınızdaki faaliyetlerine tanık oluyoruz. Bu unsurlar Halid Meşal ve Salih el-Aruri tarafından, Hamas tarafından görevlendiriliyor. Bu kesimlerin topraklarınızda herhangi bir faaliyette bulunabileceği ihtimaline karşı sizi uyarıyor ve topraklarınızda güç kullanımına yönelik tüm hazırlıkların durdurulmasını talep ediyoruz. Suriye'de olup bitenlerin sorumlusu sizsiniz." ifadesi kullanılıyor.

        Tedbir amaçlı "uyarı atışının" yapıldığı ancak Suriye tarafından bu olgunun ortadan kaldırılması yönünde bir adım görülmediği belirtilen belgede, "Bu sözlerimizi ciddiye almanızı tavsiye ederiz, bundan sonraki saldırımızın şimdiye kadar yaptıklarımızdan çok daha güçlü ve şiddetli olacağını ve bunun bedelini çok ağır ödeyeceğinizi unutmayın." uyarısı yer alıyor.

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