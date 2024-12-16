Spor yazarları Fenerbahçe'nin Başakşehir galibiyetini değerlendirdi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i santrforları Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
"FENERBAHÇE'DE FARK YARATAMADI"
Uğur Meleke: "İkinci yarıda Fenerbahçe Tadic-Nesyri ile galip gelmeyi bildi ancak 53 ve 63’te Mourinho’nun panikle üç değişiklik sekans hakkını tamamlaması acemice. Elbette Mourinho’nun kariyerine saygı duyuyorum ama futbolda CV’ler değil, sezonluk performanslar yarışıyor. Portekizli Hoca’nın henüz Fenerbahçe’de tek bir ekstra fark yaratmışlığı yok. Hiçbir direkt rakibini, ligde Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Göztepe’yi, Avrupa’da Lille, Twente, Alkmaar, Bilbao’yu yenemedi. Derbilere 1 puan için çıkması, sezonun belki en kritik maçlarından birinde Bilbao önünde 1 yılda 4 geri pasla 4 gol yediren Samet’i oynatması... Üzülerek söylüyorum ki, evinde Devler Ligi ve Premier Lig dahil madalya koleksiyonu olan Mourinho, Fenerbahçe’de büyük bir fark yaratamadı şu ana kadar." [Hürriyet]
"TAT VERMEDİ"
Fırat Aydınus: "Sonuç ne olursa olsun ki skordan bağımsız Fenerbahçe oyun ve mücadele olarak eksik kalmış rakibine karşı taraftarını tatmin edici bir oyun sergileyemedi. Açıkçası 3 puanı 3 golle alsa da tat vermedi. Maçın ilginç anlarından birisi de Becao sakatlandıktan sonra F.Bahçe’nin 10 kişi oynamak zorunda kalmasıydı. Çünkü 63. dakikada 5 oyuncu değişiklik hakkı da tamamlanmıştı." [Hürriyet]
"DELİKANLILIK DERSİ VERDİ"
Gürcan Bilgiç: "Halk dilinde, iki yenilgi sonrasında "Köprüden önce son çıkış" dakikalarında, yaşanabilecek en kötüler Fenerbahçe'nin başındaydı. Ama hep birlikte yaptılar, başardılar. Taraftarı da yanlarına aldılar. Bir not... Ba'nın kafa darbesini yediği, kaşı açıldığı halde "gık" bile demeyen, dimdik ayakta duran, kendi yerlere yuvarlamayan Dzeko'yu "onur hattı"nın üstüne alalım. "Delikanlılık" nedir, rakiple nasıl didişilir konulu ders verdi." [Sabah]
"GOLCÜLER İŞ BAŞINDA"
İbrahim Yıldız: Çift santrafora dönen Sarı-Lacivertliler gol şansını arttırmak adına kenar ortalarını düşündü. Hava toplarında etkili olan En Nesyri iki kez kafa şutu ile ağları havalandıran isim oldu. Sezon başından bu yana herkesin hem fikir olduğu, En Nesyri’nin kenarlardan gelen toplarda gol şansının yüksek olduğu şeklindeydi. Başakşehir maçında bunu bir kez daha ispatladı. Mourinho, bu oyuncudan verim almak istiyorsa attığı golleri dikkate almalı. Fenerbahçe, zor bir maçı kazanarak yarışı sürdürüyor. Futbolcular aldıkları galibiyetle motivasyon ve özgüven kazandılar. Üstelik taraftarın gönlünü de aldılar. [Habertürk]
"EN-NESYRI YEDEK BEKLETİLMEMELİ"
Ömer Üründül: "Sezon başından beri vurguluyorum. En-Nesyri, yedek bekletilecek bir santrfor değil. Tabi ki En-Nesyri, gecenin yıldızı oldu. Fred'teki fiziksel düşüş devam ediyor. Dün en beğendiğim oyunculardan biri de yavaş yavaş form grafiği yükselen Kostic'ti. Amrabat çok güçlü değil fakat deneyimi ile işi idare ediyor. En çok koşan -bal yapmasa da- Szymanski'ydi. F.Bahçe, Livakovic boşta olmak üzere 3 sakat verdi. Üstelik de kısa süreli olmayacağa benziyor. Önemli bir sıkıntı da F.Bahçe'nin işi idare edecek yeterlilikte bir yedek kalecisinin olmayışı dün iyice belgelendi. Mourinho'nun bitime 15 dakika kala rakip 10 kişiyken 5 hakkını tamamlaması da mantıkla bağdaşmıyor." [Sabah]
"MOURINHO'NUN KATKISI SIFIR"
Ahmet Çakar: "Fenerbahçe'nin bu futbolu ve coşkusu asla büyük hedefler için yeterli değil. Mourinho'nun katkısı sıfır. Adeta saldım çayıra, mevlam kayıra şeklinde top oynuyorlar. Maçın hakemi Ozan Ergün'ü çok beğendim. Müthiş bir kalitesi var. Deneyimi az olsa da ileriki yıllar için çok önemli bir potansiyel." [Sabah]
"STOPER ÇALIŞMALARINI BAŞLATIN"
Tayfun Bayındır: "Fenerbahçe dün ölüp ölüp dirildiği bir maç oynadı. Farklı skor En Nesyri kazanımı, sıkıntılı bir dönemden şimdilik kurtulmak, bunlar önemli; ama asıl en önemli olan şey, Fenerbahçe savunmasının evlere şenlik hali. Stoperler sürekli kırmızı alarm veriyor. Siz bırakın Talisca’yı, zaman geçirmeden stoper transferi için çalışmaları başlatın." [Milliyet]
"FENERBAHÇE'Yİ DE MOURINHO'YU DA KURTARDI"
Mustafa Çulcu: "İlk yarı istatistiklerine baktığımızda Başakşehir'in gol beklentisi sıfır. Fenerbahçe de ise Kostic'in ortaları Oğuz'un direkten dönen topu, Dzeko'nun bir şutu ve golü dışında şuursuz ön alan baskısı var o kadar. İkinci yarı Mourinho dan oyuncu değişiklikleri geldi ama beraberlik golü on kişi kalan Başakşehir'in formda santrforu Piatek den geldi. En-Nesyri nin golleri Fenerbahçe yi de Mourinho yu da kurtardı. Savunma merkezinde uyumsuzluk devam ediyor. Oyuncu sakatlıkları düşündürücü. Oyuncu değişiklik stratejisi ise sorgulanmalı..." [Sabah]
"PUAN KAYBI OLSA ÇOK ELEŞTİRİLECEKTİ"
İlker Yağcıoğlu: "Mourinho'nun yaptığı Amrabat ve Osayi değişikliğini açıkçası anlamadım. Orta sahada takımın en iyi oyuncusu Amrabat'tı. Osayi de hücuma iyi destek veriyordu. Ama bu oyun skoru aldığınızda sizi her zaman haklı çıkartır. Puan kaybı olsaydı çok eleştirilecekti. Bu değişiklikler galibiyette fazla önem kazanmadı. Fenerbahçe taraftarı dün gece üzerine düşeni yaptı destek vererek. Kısaca ilk devre iyi. İkinci yarı sıkıntılıydı. Alınan 3 puan ise harikaydı." [Takvim]