Hababam Sınıfı'nın 'Boncuk'u Ergun Sözen: O sahnede Kemal Sunal sitem etti

"ERTEM EĞİLMEZ KAMERA ÖNÜNE GEÇİRDİ"



Ergun Sözen, 'Hababam Sınıfı'nda hem oyunculuk yapan hem de kamera arkasında çalışan nadir isimlerden. Sözen, filmde rol almasının sağlayan Ertem Eğilmez ile arasında geçen diyaloğu da paylaştı: Filmin ilk günü sınıfı kurduk. 25 kişilik sınıfta, 24 kişi sıralarda oturuyordu. Bir kişi eksik kalmıştı. En öndeki sırada bir boş yer kalmıştı. Ben de Ertem Eğilmez'in yanındayım. Ertem Bey; 'Yanımda neden duruyorsun?' dedi. 'Hocam talimat bekliyorum sizden?' diye yanıt verdim. 'Öndeki sıra boş, orayı sana bıraktım. Hani bir 'Boncuk' karakteri yazdık ya o sensin' dedi. Romanda 'Boncuk' karakteri yoktu. Bir kontrast olsun diye, senaryoya çalışkan bir öğrenci karakteri yazmıştık.