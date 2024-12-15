Jose Mourinho kötü haberi duyurdu: Sezonu kapattı!

"EN İYİ TERAPİ MAÇ KAZANMAKTIR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“En iyi terapi maç kazanmaktır. Bizler iyi bir dönemden geçiyorduk. O dönemde dengeli ve özgüvenli olduğumu hissediyorduk. Kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maç kaybettik. Daha sonra dünya tersine döndü. Diğer ülkelerde 1 kere tersine dönüyorsa Türkiye’de 3 kere dönüyor. Livakovic’in yaşadığı sakatlığın gerginlik sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Oyuncular maalesef kristal bir küre içinde dışarıda olanları duymadıkları ve bilmedikleri dünyada yaşamıyorlar. Hafta boyunca oyuncularımızı bu maça hazırlamaya çalıştık. Maç öncesinde de oyuncularıma ‘Öyle ya da böyle bu maçı kazanmamız gerekiyor. İçinizde o ateşe sahip olmanız gerekiyor. O ateşe sahip olurken biraz suya da sahip olmanız gerekiyor’ dedim. Şimdi Eyüp maçını oynayacağız. O maçı da kazabilirsek 5-6 gün evlerine gitme fırsatları olacak. En önemlisi maçları kazanmak. Bizim daha önce yaptığımız gibi. Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımıydık. 3-4 sıfır kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Bu performansı Perşembe günü sahaya yansıtırız."