Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı

Suriye'de HTŞ liderliğindeki muhaliflerin Şam'da kontrolü sağlamasının üzerinden 8 gün geçti. Beşar Esad ülkeden kaçtı, Suriye genelinde Esad rejiminin düşmesine ardından kutlamalar sürüyor. Bir hafta içinde başkent Şam'da hayat bir nebze normale dönerken okullar ve üniversiteler yeniden açıldı.

Şam Üniversitesi Sanat Fakültesi Dekanı Ali Allaham, AFP'ye verdiği demeçte, personelin yüzde 80'inin ve "çok sayıda öğrencinin" kampüse geldiğini söyledi. Bir personel, çocukların yaklaşık yüzde 30'unun okula döndüğünü ve bunun önümüzdeki günlerde artmasının beklendiğini söyledi.

Guardian, Şam'daki benzin sıkıntısının da hafiflemiş gibi göründüğünü yazdı. Dükkan sahipleri ise eski rejimin bayrağını iş yerlerinden temizlemekle, duvarları ve panjurları beyaza boyamakla meşgul. REKLAM ŞAM HAVAALANI'NIN BU HAFTA AÇILMASI BEKLENİYOR Suriye Lirası da değer kazanmaya başladı: Pazar günü ABD dolarına karşı yüzde 20 güçlendi, 2021'deki ekonomik çöküşten bu yana en iyi performansını gösterdi. Bu, nüfusun yüzde 90'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığı bir ülke için büyük bir gelişme.

Şam'daki havaalanının bu hafta içinde yeniden açılması umuluyor. Esad rejiminin düşmesinin ardından kutlamalar da hiçbir şekilde durmadı. Şam Üniversitesi'nin ana meydanında bir araya gelen çok sayıda öğrenci, 1971'de iktidara gelen Beşar'ın babası Hafız Esad'ın devrilmiş heykelini tahrip etti. HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, (artık gerçek adı Ahmed el-Şaraa'yı kullanıyor) Suriye'nin çeşitli etnik ve dini toplulukları arasında birlik ve saygı çağrısında bulundu, HTŞ'nin ülkenin yeniden inşasına yardımcı olacağını vurguladı. Ayrıca devletin tüm silahları kontrol altına alacağına ve yeni bir hükümet kurulacağına söz verdi.

REKLAM ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİDEN AÇILDI 12 Aralık günü, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldığı Şam ziyaretinde HTŞ lideri Colani'nin sürdüğü aracın içinde görülmüştü. 14 Aralık günü ise Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı. Büyükelçiliğe Türk bayrağı 12 yıl 9 ay sonra yeniden göndere çekildi. İNGİLTERE VE ABD'DEN HTŞ İLE GÖRÜŞME MESAJI Birçok ülke terör listesinde bulunan HTŞ'yi bu listeden çıkarmayı planladığına dair mesajlar verirken, ülkeler HTŞ ile etkileşim kurmaya başladı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Pazar günü İngiltere'nin HTŞ ile "diplomatik temas" kurduğunu söyledi. Lammy, "Elimizde bulunan tüm kanalları kullanarak, bunlar diplomatik ve tabii ki istihbarat odaklı kanallar, HTŞ iletişime geçmeye çalışıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Joe Biden yönetiminin HTŞ ile arasında doğrudan iletişim olduğunu doğruladı. Blinken, bölgede fikir birliği oluşturarak Esad sonrası Suriye'nin geleceğini şekillendirmek amacıyla Ürdün, Türkiye ve Irak'taki görüşmelerini yeni bitirdi. Fransa önümüzdeki hafta başkent Şam'da siyasi ve güvenlik durumunu değerlendirmek üzere bir diplomat ekibi gönderecek.