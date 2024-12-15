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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 kişi birden önünü kesip saldırdı! Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler | Son dakika haberleri

        3 kişi birden saldırdı! Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler

        Konya'da harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Eren Peker, trafikte tartıştığı 3 kişinin saldırısına uğradı. Aracı takip edilen ve önü kesilen üniversiteli, aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybetti. Kan donduran olayda kaçak 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 17:01 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:15
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        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
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        Konya'da hafta sonları harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Eren Peker (20), trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre Karatay ilçesinde aldığı müşteriyi taksiyle gideceği yere götürmek için yola çıkan Eren Peker ile başka bir araç sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı.

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        ÖNÜNÜ KESİP SALDIRDILAR

        Yoluna devam eden Peker, müşterisini bırakıp saat 01.30 sıralarında Topraklık Caddesi’ndeki trafik ışıklarına geldiğinde diğer sürücü aracıyla önünü kesti. Araçtan inen 3 kişi, taksideki Peker'e saldırıp, bıçakladı. Kanlar içinde kalan Peker aracından inip çevreden yardım isterken, şüpheliler ise araçlarına binip uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        ÜNİVERSİTE HARÇLIĞINI ÇIKARTIYORMUŞ

        Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker'in, hafta sonları harçlığını çıkartmak için eğitim gördüğü okulunun yakınında bulunan 5 yıldızlı bir otelin önündeki taksi durağında şoförlük yaptığı belirlendi.

        ÇOCUK YAŞTA BABASINI KAYBETMİŞTİ

        Aslen Karamanlı olan Peker'in, çocuk yaşta babasını kaybettiği, Konya'da bir yurtta kaldığı öğrenildi. Eren Peker'in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Karaman'a gönderildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Eren Peker
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