CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan küçük bir çocuk babası için CHP'li Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan bir istekte bulundu. "Babamı zabıta yapar mısın" diye soran küçük çocuk, kameraların önünde izleyenleri utandıran bir yanıt aldı. Söz konusu diyaloğu izleyenler tepkilerini sosyal medyada dile getirdi
Ankara'da Keçiören Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, belediye binasında küçük bir çocuk ile diyaloğu izleyenleri utandırdı.
Babasıyla belediye binasına gelen küçük çocuk, Özarslan'a, "Babamı zabıta yapar mısınız?" diye sordu. Özarslan ise çocuğa babasının yaşını sordu. Çocuk, "34 yaşında" diye cevap verdi.
ÇOCUĞA "RÜŞVET" SORUSU
Özarslan, babasının yanında duran küçük çocuğa, "Baban rüşvet yer mi?" diye sordu. Çocuk ise Özarslan'ın sorusu karşısında sessiz kaldı.
Babasının "Onu bilmiyor" demesi üzerine ısrarını sürdüren Özarslan, bu defa çocuğa, gülerek "Baban hırsızlık yapar mı?" diye sordu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu diyalog, tepki topladı. En sert tepkiyi gösteren isimlerden biri deneyimli gazeteci Uğur Dündar oldu. Dündar, "Ben sana belediye başkanı olamazsın demedim!.. Ey Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan!
Küçücük bir çocuğa -babası iş istedi diye- babasının ve kameraların önünde bunlar sorulur mu?.. Sen hiç insanlıktan nasibini almadın mı?" diye yazdı.