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        Haberler Gündem 3. Sayfa Durak yolunda kahreden kaza! 500T şoförü gözaltında | Son dakika haberleri

        Durak yolunda kahreden kaza! 500T şoförü gözaltında

        İstanbul Beşiktaş'ta minibüsten inip durağa doğru yürüyen Lütfiye Koyunoğlu adlı kadına İETT otobüsü çarptı. Feci kazada Koyunoğlu hayatını kaybederken, 500T hattı şoförü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 15:10 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:10
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        Durak yolunda kahreden kaza! 500T şoförü gözaltında
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        Beşiktaş'ta minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen kadın, İETT otobüsünün altında kaldı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 11.30 sıralarında 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolculuk yaptığı minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu (38), durağa yürümeye başladı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı Tuzla-Cevizlibağ İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61), Koyunoğlu’na çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, başının üstünden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

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        Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kadının cenazesi, savcılık kararıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Şoför Kemal B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        "KADININ BİRİ ÇIĞLIK ATIYORDU"

        Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Merak ettim, neden çığlık atıyor diye merak ettim gittim baktım. Yerdeki bayana otobüsün vurduğunu görmüş. Yanına gittim baktım, kadının kafası paramparça olmuş yerdeydi. Ambulans çağırdılar ölmüştü" dedi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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