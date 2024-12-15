Kendi sonlarını hazırladılar

Süper Lig’de lider olan, Avrupa’da ise yoluna namağlup devam eden Galatasaray’ı devre arasında yaprak dökümü bekliyor.

Son süreçte sakatlıklarla boğuşan rotasyonda eli epey bir daralan Okan Buruk’u bazı futbolcuların tavırları da zorluyor.

Bu sezon gözden düşen Hakim Ziyech ve Victor Nelsson ayaklarına gelen fırsatı kullanamadı. Her iki futbolcunun da isteksiz tavırları kendi sonlarını hazırladı.

Kazanılan iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Nelsson sezona kötü başlamış ve formayı kaptırmıştı.

REKLAM

Devamında Galatasaray’ın yüzde 40’lık zam teklifini geri çeviren Nelsson yüzde 100’e yakın bir artış talep etmişti. Sözleşme yenileme görüşmeleri askıya alınan savunmacı üç stoperli kurguda bulduğu forma şansını da iyi değerlendiremedi.