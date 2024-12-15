Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!

Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta güçlü sesi ve müziğin büyüsüne kapılmış heyecanıyla İsmail Bezirci'yi konuk etti.

19 yaşındaki İsmail, genç yaşına rağmen hatırı sayılır bir sahne tecrübesi edinmiş, üretken bir yeni İstanbullu müzisyen. Henüz İstanbul'a geleli 4 ay olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi İsmail, ayağının tozuyla Kadıköy'de konserini verdi bile.

Müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duyan İsmail, ailesinden de destek alarak bir bağlama kursuna gidiyor. Halk türkülerini çalıyor, söylüyor. Hatta 11 yaşındayken sahneye çıkarak 10 bin kişiye bağlama çalıyor. 10 bin!

İsmail'in müziğe olan ilgisi duracak gibi değil. Telli çalgılara yeteneğinde sırayı ud alıyor ki herhangi bir kursa gitmiyor bile.