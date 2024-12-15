'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş'tan acı haber geldi. Ünlü şarkıcı, 61 yaşında hayata veda etti.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin bulunduğu paylaşımla Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda üzüntüsünü "Ankara'mızın yöresel müzik kültürünü kendine has esprili üslubuyla yaşatan ve milyonlara tanıtan Turgut abimizin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Neşeli şarkıları, güler yüzü ve samimiyetiyle başta Ankaralılar olmak üzere sevgisini kazandığı tüm kardeşlerinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Turgut abimize Allah’tan rahmet; tüm sevenlerine, dostlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" sözleriyle dile getirdi.

Turgut Karataş, yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti. Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilmişti.

Ankaralı Turgut, yaşamının son zamanlarında maddi sıkıntı yaşamış, çocuklarıyla küsmüştü. Yalnızca kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, diğer çocuklarının tedavisi için düzenlenen Ankaralı Turgut'a Vefa ve Yardımlaşma Gecesi'nde toplanan paraları istediğini söyleyerek; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin" demişti.