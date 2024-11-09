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        Haberler Magazin Ankaralı Turgut'un son durumuyla ilgili açıklama - Magazin haberleri

        Ankaralı Turgut'un son durumu

        Akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut, birkaç gün önce entübe edildi. Kızı, ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:04
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        'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı.

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        Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

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        Turgut Karataş, 4 gün önce Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildi.

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        61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

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        Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, sosyal medya sayfasından; "Babamın son durumu yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hocalarımız 'elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin... 08/11/2024" açıklamasını yaptı.

        #ankaralı turgut
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