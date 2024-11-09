Ankaralı Turgut'un son durumu
Akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut, birkaç gün önce entübe edildi. Kızı, ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı.
Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.
Turgut Karataş, 4 gün önce Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildi.
61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.
Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, sosyal medya sayfasından; "Babamın son durumu yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hocalarımız 'elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin... 08/11/2024" açıklamasını yaptı.