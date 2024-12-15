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        Haberler Dünya İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti | Dış Haberler

        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti

        Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkeye hem karadan hem havadan saldırılar düzenleyen İsrail, güneydeki 3 köyü daha işgal etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:34
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        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
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        Suriye'deki Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkeye saldırılar düzenleyen İsrail, güneydeki Katana beldesinde Cemle, Mezra Beytelcin ve Megar Mir köylerini işgal etti.

        Tel Aviv yönetimi, Suriye'deki rejimin devrilmesinin ardından ülkeye hem karadan hem de havadan saldırmaya devam ediyor.

        İsrail son olarak, Suriye’nin güneyinde yer alan Katana beldesinin Cemle, Mezra Beytelcin ve Megar Mir köylerini de işgal etti.

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        İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

        Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

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        Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

        Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

        İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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