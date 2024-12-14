HTŞ Liderinden önemli açıklamalar

Baas rejiminin devrilmesinde başat rol oynayan HTŞ grubunun Lideri Colani, Suriye'nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Colani, devlet dışında hiçbir gücün silaha sahip olamayacağını, silahlı grupların savunma bakanlığı tarafından tasfiye edileceğini duyurdu.

Colani, ayrıca Kürtler ile PKK arasında bir fark olduğuna değinerek teröre bulaşmayan Kürtlerle aralarında bir sorun olmadığını dile getirdi. Diğer yandan Suriye'nin azınlık gruplarından olan Dürzîlerin ve Hristiyanların da devrime katkısı olduğunu, onların da operasyonlarda görev aldığını belirterek kapsayıcı bir devlet yapısı oluşturmak istediklerini ifade etti.