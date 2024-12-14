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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı

        Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği gerçekleşen terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:53 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:12
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        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı.

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        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen Cengiz Sertel yakalandı.

        Sertel'in kırmızı bültenle arandığı, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

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