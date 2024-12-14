Aksaray'da torunu Nuh B. (14) ile kavga eden grubun arasına girip, ayırmak isteyen Mesut Dağdaş'ın (55) pompalı tüfekle vurulmasına ilişkin 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 12 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında Divanoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi 4860 Sokak'ta meydana geldi. Otomobille eve gelen 2 çocuk babası Mesut Dağdaş, torunu N.B.'nin evinin önünde bir grupla tartıştığını gördü. Dağdaş, aracından inip, torunu ve tartışan kişileri ayırmak istedi.

Bu sırada Dağdaş ile Kemal U. (19) ve Yaşar E. (18) arasında arbede çıktı. Kemal U., montunun içine gizlediği pompalı tüfekle Mesut Dağdaş'ın üzerine ve çevreye rastgele ateş etti. Dağdaş sol eli ile karnından yaralanırken, Kemal U., arkadaşı Yaşar E. ve yanındaki 4 kişi otomobille kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DEDE AMELİYAT OLDU, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Dağdaş'ın ameliyat edildikten sonra yoğun bakım da tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kaçan 6 şüpheliyi bugün sabah yaptığı operasyonla yakaladı. Yaşar E., polise verdiği ilk ifadesinde; N.B. ile aynı kızı sevdiğini, bu yüzden aralarında husumet olduğu, Kemal U.'nun pompalı tüfekle Mesut Dağdaş'a ateş ettiğini gördüğünü söylediği öğrenildi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi.