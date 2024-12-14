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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Aksaray'da kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama | Son dakika haberleri

        Aksaray'da kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama

        Aksaray'da 14 yaşında Nuh B. ile kavga eden grubun arasına giren 55 yaşındaki Mesut Dağdaş pompalı tüfekle vuruldu. Dağdaş ameliyat olurken tedavisi sürüyor. 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:38 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:38
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        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
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        Aksaray'da torunu Nuh B. (14) ile kavga eden grubun arasına girip, ayırmak isteyen Mesut Dağdaş'ın (55) pompalı tüfekle vurulmasına ilişkin 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, 12 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında Divanoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi 4860 Sokak'ta meydana geldi. Otomobille eve gelen 2 çocuk babası Mesut Dağdaş, torunu N.B.'nin evinin önünde bir grupla tartıştığını gördü. Dağdaş, aracından inip, torunu ve tartışan kişileri ayırmak istedi.

        Bu sırada Dağdaş ile Kemal U. (19) ve Yaşar E. (18) arasında arbede çıktı. Kemal U., montunun içine gizlediği pompalı tüfekle Mesut Dağdaş'ın üzerine ve çevreye rastgele ateş etti. Dağdaş sol eli ile karnından yaralanırken, Kemal U., arkadaşı Yaşar E. ve yanındaki 4 kişi otomobille kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        DEDE AMELİYAT OLDU, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Dağdaş'ın ameliyat edildikten sonra yoğun bakım da tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kaçan 6 şüpheliyi bugün sabah yaptığı operasyonla yakaladı. Yaşar E., polise verdiği ilk ifadesinde; N.B. ile aynı kızı sevdiğini, bu yüzden aralarında husumet olduğu, Kemal U.'nun pompalı tüfekle Mesut Dağdaş'a ateş ettiğini gördüğünü söylediği öğrenildi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi.

        2 ŞÜPHELİYE DE ADLİ KONTROL

        Aksaray'da torunu Nuh B. ile kavga eden grubun arasına girip, ayırmak isteyen Mesut Dağdaş'ın pompalı tüfekle vurulmasına ilişkin, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden Kemal Uysal ve Yaşar Erdil, Yunus Kavlak (19) ve Berke Tayanç (19) cezaevine gönderilirken; Kaan P. (20) ile Ali I. (19) ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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