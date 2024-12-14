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        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti

        Dubai-İstanbul seferini yapan THY uçağının 'business' bölümünde alkolün dozunu kaçıran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan olay çıkardı. Uçağı birbirine katarken "Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" gibi sözleri de kamerayla kaydedilen Özcan, Petlas yönetim kurulu üyeliğinden azledildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:06
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        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
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        Türk Hava Yolları’nın Dubai-İstanbul seferini yapan uçakta alkolün dozunu kaçırdıktan sonra olay çıkaran ve "Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" gibi ifadelerle tehdit savuran Abdülkadir Özcan Petlas'ın yönetim kurulu üyeliğinden azledildi. Petlas'tan yapılan açıklamada "14.12.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir" denildi.

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        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün kara listeye alındığını açıkladığı Özcan ile ilgili dün gece bir paylaşımda bulunan Petlas, "Bu olay hem ailemizin hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır ve sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur" diyerek kamuoyundan özür dilemişti.

        NE OLMUŞTU?

        THY'nin Dubai-İstanbul seferini yapan uçağında Business Class'ta oturan Abdülkadir Özcan, fazla alkol alarak sarhoş olmuş, diğer yolcuları rahatsız etmeye başlaması üzerine kabin ekibi bu kişiye daha fazla alkol servis etmeme kararı almıştı. Sarhoş yolcunun rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istemiş, bu duruma sinirlenen Özcan, uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etmişti. Kontrol edilemeyen Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletilmiş, uçak indikten sonra, havalimanı polisine teslim edilmişti. Hakkında şikayetçi olunmaması nedeniyle de emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Özcan'ın kara listeye alındığını açıklamıştı.

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